حزب الله يقيم احتفالاً تأبينياً للشهيدين عباس حمود وفضل نور الدين في مجمع سيد الأوصياء (ع)-برج البراجنة

بمناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاد السعيدين المجاهدين على طريق القدس عباس حسين حمود (أمير) وفضل سميح نور الدين (مجاهد)، وتكريماً وتخليداً لدمائهما الزاكية وإحياء لذكراهما العطرة، أقام حزب الله احتفالاً تأبينياً لهما في مجمع سيد الأوصياء (ع) في برج البراجنة، بحضور نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص، عائلة الشهيدين، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح الاحتفال التأبيني بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وبعدها تلا الشيخ خليل حجيج السيرة الحسينية العطرة عن روح الشهيدين وأرواح كل الشهداء.

المصدر: اعلام بيروت