حزب الله يقيم احتفالاً تأبينياً للشهيد محمد علي مصطفى مريش في مجمع الإمام المجتبى (ع)

بمناسبة مرور أربعين يوماً على استشهاد السعيد المجاهد على طريق القدس محمد علي مصطفى مريش (مهدي ياغي)، وتكريماً وتخليداً لدمائه الزاكية وإحياء لذكراه العطرة، أقام حزب الله احتفالاً تأبينياً له في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين أمين شري وعلي عمار، عائلة الشهيد، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح الاحتفال التأبيني بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وبعدها تلا الشيخ محسن الأميني السيرة الحسينية العطرة عن روح الشهيد وأرواح كل الشهداء.

المصدر: اعلام بيروت