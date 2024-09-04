هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل ممارسات التنكيل بالأسرى

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن “الاحتلال اعتقل 30 فلسطينياً على الأقل منذ مساء أمس بالضفة منهم أطفال وأسرى سابقون”، مشيرة إلى “اعتقال 180 فلسطينياً منذ بدء الحملة العسكرية يوم الأربعاء الماضي”.

وقالت الهيئة إن “وضع الأسرى في سجون الاحتلال ما زال سيئاً والعقوبات الانتقامية مفروضة بقوة بحقهم”، مضيفة أن “إدارة سجون الاحتلال تشنّ حرباً نفسية وجسدية على الأسرى تحت ذرائع وهمية وبلا مبررات”.

وتابعت أن “الاحتلال يواصل ممارسات التنكيل والتعذيب والحرب الانتقامية بحق الأسرى في سجن النقب”.

المصدر: مواقع إخبارية