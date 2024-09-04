مراسل المنار: غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت بلدة حولا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 4 2024 - 17:20

مراسل المنار: غارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت بلدة حولا في جنوب لبنان

منذ 18 mins 4 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة