الاعلام الفلسطيني: جيش العدو ينسحب من محافظة قلقيلية بعد حملة دهم واعتقالات واسعة ليلاً شهدت اشتباكات مع المقاومين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 10:24

الاعلام الفلسطيني: جيش العدو ينسحب من محافظة قلقيلية بعد حملة دهم واعتقالات واسعة ليلاً شهدت اشتباكات مع المقاومين

منذ 41 mins 3 September، 2024
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