الدفاع المدني- قطاع غزة: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين بالقرب من سجن أصداء القديم بخانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 01:06

الدفاع المدني- قطاع غزة: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين بالقرب من سجن أصداء القديم بخانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 27 mins 3 September، 2024
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