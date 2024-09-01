لقاء تنسيقي في صور بين حزب الله وحركة أمل أكد على أفضل تنفيذ للمهام في الميدان الجنوبي

جمع لقاء تنسيقي عُقد في مدينة صور مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل والدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامي- إقليم جبل عامل من جهة، ومديرية العمل البلدي والدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في منطقة جبل عامل الاولى في حزب الله من جهة ثانية، وذلك في إطار العمل المشترك والتعاون الدائم والتنسيق المستمر من أجل خدمة المجتمع الجنوبي، لا سيما في ظل الحرب التي يشهدها منذ أكثر من عشرة أشهر.

وجرى طرح النقاش في العديد من القضايا المشتركة لا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ مهام الإسعاف والإنقاذ والإطفاء في ظل الأحداث الجارية، إضافة إلى عناوين أخرى تخص الجانبين وتخدم أهالي المنطقة.

وشارك في اللقاء الذي أكد على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك والتكامل بين الهيئة والرسالة من أجل أفضل تنفيذ للمهام في الميدان الجنوبي، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل في إقليم جبل عامل محمد حرقوص، ومدير مديرية العمل البلدي في حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى علي الزين، ومفوض جبل عامل في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية قاسم حيدر ومفوض الدفاع المدني في المفوضية علي مناع، ومدير مديرية الدفاع المدني في الهيئة الصحية في المنطقة عبد الله نور الدين.

وحثّ المجتمعون على ضرورة توجيه وإرشاد المواطنين خلال حالات الطوارئ وتقديم التثقيف والتوعية المناسبة التي تزيد من معرفتهم، خاصة لناحية القيام بالاجراءات التي تحميهم وتزيد من فرص سلامتهم، لا سيما في الأماكن التي تُستهدَف من قبل العدو، وتجنب التجمعات في مكان الحدث، وعدم التصوير والتقاط الصور بالهواتف وغيرها، وإفساح المجال للمسعفين ورجال الدفاع المدني للقيام بمهامهم، إضافة الى الابتعاد عن الطرقات المؤدية إلى مواقع الحوادث، وعدم العبث بأيّ ممتلكات قد تكون موجودة في الاماكن المستهدفة.

وأكد المجتمعون على الوحدة والتكاتف والتعاون بين الهيئة الصحية وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية-الدفاع المدني في أي ميدان عمل، والالتزام بروح الأخوّة في البيت الواحد فالمسار والمصير مشترك.

المصدر: موقع المنار