توقف عمل عدة أقسام داخل “مستشفى كمال عدوان” نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 00:34

توقف عمل عدة أقسام داخل “مستشفى كمال عدوان” نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة

منذ 40 mins 22 August، 2024
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