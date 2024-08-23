عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 22-08-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 7:00 استهداف ثكنة برانيت بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2- شنّ هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

3- الساعة 11:30 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بمحلّقة انقضاضية أصابت هدفها بشكل مباشر.‏

4- الساعة 11:50 استهداف تموضعات لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

5- استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح، كردٍّ على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- الساعة 15:00 استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏

7- الساعة 15:00 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏

8- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردًّ على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

9- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردًّ على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

10- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

11- الساعة 18:15 استهداف انتشار لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابتهم إصابةً مباشرة.

12- الساعة 19:15 استهداف موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي