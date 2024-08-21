بالفيديو | تعرف على قاعدتي “تسنوبار” و”عميعاد” التي قصفتهما المقاومة رداً على الاعتداءات الاسرائيلية

ردت المقاومة الإسلامية على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، وقصفت قاعدة “تسنوبار” اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صواريخ ‏كاتيوشا.

وردت أيضاً على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، وسنت المقاومة هجومًا جويًا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة ‏تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد، مستهدفة مراكز القيادة وأماكن تموضع ‏ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.

كما ردت المقاومة على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصا في بلدة بيت ‏ليف، واستهدفت هدفاً في موقع حدب يارون بمحلقة انقضاضية واصابته إصابة مباشرة، كما استهدفت المقاومة موقع حدب يارون ‏بقذائف المدفعية.

وردت المقاومة أيضاً على على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف، وقصفت ثكنة راميم مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

واستهدفت المقاومة الإسلامية مجموعة من جنود العدو في محيط ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية، بعد مراقبته ومتابعتها. وبعد متابعة ‌‏ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه وأصابوها إصابة ‏مباشرة.

كما استهدفت المقاومة تموضعات لجنود العدو في ‏موقع مسكافعام بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة، وكذلك موقع المالكية بالقذائف ‏المدفعية.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

وزفت المقاومة الإسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد حسين محمد مصطفى “ضياء” مواليد عام 1975 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الاعلام الحربي