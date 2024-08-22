خاص | لا تأشيرة ولا رسوم على الفلسطينيين عند دخولهم سوريا

أصدرت القيادة السورية منذ أيام قراراً ينص بإلغاء تأشيرة الدخول عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عند توجههم إلى سورية. وجاء هذا وفق ما أعلنته الفصائل الفلسطينية في سورية بعد سعيها برفع طلب إلى القيادة السورية لإلغاء التأشيرة، وهذا ما جاء الرد عليه بالموافقة وتسهيل الدخول للفلسطيني اللبناني إلى سورية.

طبعاُ لم يكن غريباً عن سوريا هكذا قرار وسط آلاف القرارات التي خصصت للفلسطيني نصيباً لا يقل أهمية عن المواطن السوري. وكما يؤكد الدكتور طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، أن قرار الرئيس السوري بشار الأسد حيال التأشيرة للفلسطيني اللبناني والأردني نابع من منطلق عروبي أخوي قومي لدى القيادة السورية.

اللقاء مع طلال ناجي

كما يشير ناجي في حديثه لموقع قناة المنار إلى وجود روابط التاريخ والجغرافيا بين فلسطين وسورية التي هي أصلا جزء من بلاد الشام التي كانت تسمى سورية الكبرى.

الرئيس الأسد لم ولن يتخلى عن فلسطين تحت أي ظروف أو ضغوط، وهذا ما نقله الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة عنه وعن الفلسطينيين.

وقال ناجي إن فرض الرسوم على الفلسطينين بما يصل إلى 100 دولار إضافة للتأشيرة خطأ تقني، لكن الرئيس الأسد سارع في المبادرة لإلغاء كل الإجراءات التي تعيق أو تضع قيود مالية أو قيود الموافقات على الفلسطيني القادم من لبنان إلى سوريا.

المصدر: موقع المنار