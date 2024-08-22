حزب الله يقيم مجلس عزاء عن روح الشهيد حسن منصور في مجمع الإمام الكاظم (ع)- حي ماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 18:28

حزب الله يقيم مجلس عزاء عن روح الشهيد حسن منصور في مجمع الإمام الكاظم (ع)- حي ماضي

منذ 55 mins 22 August، 2024
لبنان

تكريماً وتخليداً لدمائه الزاكية وإحياء لذكراه العطرة، أقام حزب الله مجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد السعيد على طريق القدس حسن منصور منصور (جهاد)، وذلك في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي، بحضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص، عائلة الشهيد، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم جرى عرض وصية الشهيد، بعدها تُليت السيرة الحسينية العطرة عن روح الشهيد وكل الشهداء.

المصدر: اعلام منطقة بيروت

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