النائب الصمد استقبل وفدا من حزب الله: ستبقى المقاومة شعلة وشوكة في عيون الأعداء

استقبل النائب جهاد الصمد الأحد وفدا من حزب الله ضمّ مسؤول الشّمال في الحزب الشيخ رضا أحمد ومسؤول العلاقات العامة حسن مقداد.

وشكر الوفد للنائب الصمد وقفته إلى جانب المقاومة والوافدين إلى المنطقة خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.

بدوره، قال مقداد “نحن نستذكر في هذا البيت الوطني كل العطاءات التي قدمها أبناء الضنية، ونؤكد شكرنا ووفاءنا للنائب جهاد الصمد الذي كان ولا يزال يقف إلى جانب شعب المقاومة وقضايا الأمة”، وتابع “نحن نحمل قضية فلسطين وسنبقى باقين على عهدنا ببذل الغالي من أجل تحرير الأرض وستبقى المقاومة شعلة وشوكة في عيون الأعداء الذين يجهدون في تمييع القضية وسنبقى ثابتين وأوفياء وسنبقى صامدين في كلّ المراحل حتى تحقيق النصر”.

من جهته، رحب الصمد بالوفد، وأكد أنه “لا شكر على قناعة والتزام، بوصلتنا وقضيتنا المركزية كانت وما زالت وستبقى فلسطين، قضية المظلوم في وجه الظالم، هذه هي قناعتي الثابت عليها والتي أنطلق منها”، وشدد على أنه “طالما هناك احتلال فسيكون هناك مقاومة”، وقال “أستذكر وجودكم في هذا البيت سماحة الأمين العام الشهيد السيد حسن نصر الله الذي أعتقد أنه حسين العصر بالنسبة لكل المظلومين والمقاومين في العصر الحديث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام