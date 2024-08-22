السيد الحوثي: الردّ آتٍ من جبهات المحور وقلق وترقب العدو هو جزء من الردّ

أكد قائد “أنصار الله” السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن” مسار الجبهة اليمنية في مناصرة الشعب الفلسطيني متواصل على المستويين العسكري والشعبي نحو بهدف إلحاق المزيد من الأوجاع بالعدو الصهيوني”.

وجدد السيد الحوثي التأكيد على استمرار القوات المسلحة اليمنية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي، مبيناً أن” القوات المسلحة اليمنية نفذت خلال هذا الأسبوع 21 عملية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة وزوارق بحرية”، مشيراً إلى أن “عمليات هذا الأسبوع وصلت إلى مسافات بعيدة في المحيط الهندي، في دلالة توحي بأن القدرات اليمنية ستغطي كامل مفاصل مسرح العمليات الذي يلحق بالعدو الصهيوني أزمات عديدة”.

ولفت السيد في كلمة له حول آخر تطوّرات العدوان “الإسرائيلي” على غزة والمستجدات الإقليمية إلى الخسائر التي يتكبدها العدو جراء العمليات اليمنية، مؤكداً أن ميناء “أم الرشراش” سيظل مغلقاً، وأن العمليات آخذة في التصاعد حتى تشدد قبضة الخناق على العدو الإسرائيلي.

وأوضح السيد الحوثي أن “عدد السفن المستهدفة لارتباطها بالعدو الإسرائيلي ولانتهاكها لقرار الحظر بلغ 182 سفينة”.

وتطرق إلى الاستعدادات العسكرية في الأوساط اليمنية، موضحاً أن “مخرجات التعبئة في التدريب بلغت أكثر من 432000، آملاً أن يكون هناك إقبال أكثر”، في رسالة توحي بمدى استعداد الشعب اليمني لخوض كل التحديات المستقبلية، على مسار نصرة فلسطين والاقتصاص من العدو الصهيوني ورعاته، موضحاً أن “العروض العسكرية والمسير العسكري والمناورات بلغت 2292”.

وجدد السيد التأكيد على مواصلة الاسناد اليمني رغم المؤامرات الأمريكية البريطانية الصهيونية، مبيناً أن “الغارات المعادية على شعبنا التي ينفذها الأمريكي بلغت هذا الأسبوع 5 غارات على محافظة الحديدة”.

واضاف:”شعبنا العزيز هو في موقف الشرف وبياض الوجه، وعندما تأتي الأجيال اللاحقة لا يكون قد تلطخ بعار التخاذل كحال كثير من الشعوب، مشيراً إلى أن الخروج الأسبوعي مستمر في العاصمة والمحافظات، وفي الأرياف أيضاً وفي مختلف الأحوال بمثل ما كانت في شدة الصيف، وأن المسيرات والمظاهرات تخرج حتى مع هطول الأمطار، والمشاهد في صنعاء وذمار تعبر عن الثبات والعزم على المواصل”.

وأوضح السيد أن” التفاعل الكبير في بلدنا يتجلى بحجم الخروج الأسبوعي المليوني وكثافة الأنشطة التي هي بمئات الآلاف، لافتاً إلى أن المسيرات والمظاهرات والفعاليات بلغت منذ بداية العدوان على غزة وإلى اليوم ، 652175 “.

التخاذل مسألة خطيرة

وأبدى السيد من جديد استغرابه من الصمت العربي والإسلامي إزاء جرائم العدوان الصهيوني في قطاع غزة، والمستمرة على مدى 321 يوماً بشراكة أمريكية ودعم غربي، لافتاً إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني تتجدد وتكبر مظلوميته بقدر ما قد مضى من عقود من الزمن وبقدر ما استجد فيها.

وأكد السيد الحوثي أن” التخاذل مسألة خطيرة، والمسؤولية على علماء الدين والمتنورين كبيرة لتبصير الأمة وتوعيتها بخطورة التخاذل عن نصرة الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن” الرئيس الكولومبي منع تصدير الفحم من بلاده للعدو الإسرائيلي لتجنب المساهمة في مأساة الشعب الفلسطيني، بينما أنظمة عربية تصدر الفواكه والمواد الغذائية للعدو، منوهاً إلى أن المجرم نتنياهو لم يحظ بالحفاوة والتصفيق في الكونجرس على جرائمه بل عاد بالمزيد من الدعم العسكري والسياسي ليزيد من جرائمه”.

ولفت إلى أنه “في بعض الأنظمة العربية هناك معاقبة بالسجن والتغريم والتعذيب والنفي أحياناً لمن يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ومجاهديه”.

عودة العمليات الاستشهادية خطوة موفقة

وتطرق السيد إلى أبرز العمليات المثمرة للمقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد ضد العدو الصهيوني، مؤكداً أن العملية الاستشهادية في “تل أبيب” يافا المحتلة وعودة هذه العمليات هي خطوة موفقة ولها أهميتها الكبيرة.

وبين السيد أن”جبهة حزب الله مستمرة وساخنة والعدو الإسرائيلي يعترف بخسائره البشرية والتأثير الكبير لها”، منوهاً إلى أن ” العدو يترقب بخوف شديد عملية الرد الآتية حتماً من حزب الله للانتقام للقائد الجهادي السيد فؤاد شكر”.

وأوضح أنه “ليس من اللائق أن تخلو الساحة الإسلامية والعربية من الخروج الشعبي المتضامن مع الشعب الفلسطيني بينما يستمر التفاعل في بلدان غير إسلامية”، مشيراً إلى أنه يفترض أن تكون شعوبنا أكثر اهتماما وتفاعلا وأكثر وعيا وإحساسا بالمسؤولية الإنسانية والدينية والأخلاقية.

العدو يترقب الرد

ولفت السيد الحوثي الى أن العدو الإسرائيلي يترقب بخوف شديد عملية الرد المرتقبة من حزب الله للانتقام للقائد الجهادي السيد فؤاد شكر، وكذلك الرد الإيراني على اغتيال القائد الإسلامي الكبير الشهيد إسماعيل هنية.

واضاف:”جبهة حزب الله مستمرة وساخنة والعدو “الإسرائيلي” يعترف بخسائره البشرية والتأثير الكبير لها”.

وأشار إلى أن” الوضع الاقتصادي للعدو تأثر بشكل كبير، حيث علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها الجوية”.

كما وصف العدوان الإسرائيلي بأنه” جريمة القرن، مستمرًا في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ 321 يوماً، بدعم أمريكي وغربي”.

ولفت إلى أن” الغارات الأمريكية على الشعب اليمني بلغت 5 غارات في محافظة الحديدة هذا الأسبوع”، واعتبر الولايات المتحدة شريكاً في العدوان على غزة وأي بلد عربي وإسلامي.

المصدر: المسيرة