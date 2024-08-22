كتائب القسام: استهدفنا مركز قيادة وسيطرة وتحشد للعدو الاسرائيلي في محور نتساريم بطائرة “زواري” الانتحارية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2024 - 23:02

كتائب القسام: استهدفنا مركز قيادة وسيطرة وتحشد للعدو الاسرائيلي في محور نتساريم بطائرة “زواري” الانتحارية

منذ 16 mins 22 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة