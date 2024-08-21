اعلام العدو : شبان فلسطينيون يلقون “كوع متفجر” تجاه مستوطنة “بيت إيل” القريبة من رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2024 - 23:58

اعلام العدو : شبان فلسطينيون يلقون “كوع متفجر” تجاه مستوطنة “بيت إيل” القريبة من رام الله

منذ 24 mins 21 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة