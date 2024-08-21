اعلام العدو : شبان فلسطينيون يلقون “كوع متفجر” تجاه مستوطنة “بيت إيل” القريبة من رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 23:58
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اعلام العدو : شبان فلسطينيون يلقون “كوع متفجر” تجاه مستوطنة “بيت إيل” القريبة من رام الله
منذ 24 mins
21 August، 2024
عاجل
رام الله
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