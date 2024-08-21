المكاري بعد كلام لشارل جبور: على الأحزاب التأني باختيار الناطقين باسمها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 15:22

المكاري بعد كلام لشارل جبور: على الأحزاب التأني باختيار الناطقين باسمها

منذ 1 ساعة 21 August، 2024
زياد المكاري
لبنان

قال المكتب الإعلامي لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال في لبنان زياد المكاري في بيان له الاربعاء “لطالما شجّعت وزارة الإعلام حرية التعبير وحق إبداء الرأي، لكنها في المقابل أهابت بالجميع الترفع عن دناءة الكلام والإسفاف في التوجه إلى الآخر، والصلف في المخاطبة”.

واضاف البيان ان “ما صدر اليوم عن المسؤول عن جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، من سوقية تعبير وقذاعة تفكير، ردا على موقف لوزير الإعلام، يدفع الوزارة إلى تذكير الأحزاب كلها بضرورة التأني في اختيار الناطقين باسمها، فلا توكل المهمة إلى من يعانون اضطراباً سلوكيا يسقطونه على من يشاؤون، أو يكابدون عدم اتزان فكري يقودون به الخطاب الإعلامي والسياسي إلى أسفل قاع”.

واوضح البيان ان “شارل جبور لا يستحق الرد، ولن يستدرجنا إلى حيث يقبع، فليرتفع هو ويترفّع، إذا كان قادرا بعد، لنتخاطب في السياسة والشأن العام، ونتواصل بما يليق بنا أولا وباللبنانيين جميعا”، وتابع ان “الكلمة الرائقة والراقية التي لا يجيدها البعض، ينبغي أن تكون دليلنا إلى خطاب غير موتور، لا يحيد بنا عن جادّة العقل”، واضاف “أما وقد قلنا ما قلناه، فنعتبر الأمر منتهيا ونتمنى على الجميع عدم الانزلاق إلى أي رد قد يستولد ردا”.

وكان جبور في وقت سابق قد تهجم على المكاري في منشور له على كاقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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