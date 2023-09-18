وزير الاعلام: للقيام بكل ما من شأنه حماية مجتمعنا وأسرنا وقيمنا الاجتماعية

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال في لبنان زياد المكاري وفدا من “إعلاميون وإعلاميات ضد الشذوذ الجنسي”، حيث تم البحث في مسألة الترويج لهذا الموضوع في لبنان.

وبالمناسبة، قال المكاري إن “هذه الوزارة هي بيت جميع الاعلاميين وهي تتلقى كل المشاكل وتحاول حلها بنفس تشاركي”، ورأى ان “موضوع الشذوذ اليوم هو هاجس كل البيوت والعائلات ونحن في لبنان متمسكون بالقيم العائلية وبتراث اجتماعي معين”، وتابع “لكن المشكلة ليست بسيطة ولا تعالج بسرعة ربما بمشاركة الجميع والوزارات المعنية لاسيما التربية والشؤون الاجتماعية ويجب ان يدرس في اتجاهات عدة والاتجاه الاساس، هو التربية من الاجيال الصغيرة وصعودا”.

وأضاف المكاري “هناك أمر يتعلق بالتكنولوجيا لا أحد يستطيع ايقافه، كما ان هناك مسائل ايجابية وسلبية دخلت كل بيت”، وتابع ان “الاعلام عموما ملتزم بالثوابت المتعلقة بهذا الموضوع وهناك ما هو متعلق بالانترنت حيث اننا نفتقد القدرة على ضبط هذا الامر”، وقال “نحن على استعداد في مؤسساتنا لنشر الوعي”، وأكد ان “الموضوع ليس بصغير ولبنان يتعرض كباقي البلدان لهذه الامور ونحن مستعدون بالشراكة مع وزارات ومؤسسات اخرى للقيام بكل ما من شأنه حماية مجتمعنا وأسرنا وقيمنا الاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام