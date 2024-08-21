وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مؤتمر صحفي: بدء أشغال التأهيل والصيانة على الأوتوستراد الساحلي في جبيل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2024 - 11:28

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مؤتمر صحفي: بدء أشغال التأهيل والصيانة على الأوتوستراد الساحلي في جبيل

منذ 49 mins 21 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة