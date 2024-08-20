تحذيرات لنتنياهو من تداعيات عرقلة الاتفاق على مستوى المنطقة

تسودُ في الكيانِ الصهيوني اتهاماتٌ لنتنياهو بعرقلةِ اتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار ِ في ظلِّ تحذيرِه من تداعياتِ ما يفعلُه على مستوى المنطقة.

وليس هناك اي ُخلاف ٍاو تعارض ٍبين الولايات ِالمتحدة الاميركية والمسؤولين َالصهاينة حول أن رئيس ِحكومة ِالعدو بنيامين نتنياهو هو العقبة ُالأساسية أمام َالتوصل ِلوقف ِاطلاق ِالنار وأنه يضع الشروطَ المستحيلة َالتطبيق ِلعدم ِنجاح ِالصفقة ِواكدت الاوساط ُالصهيونية ُان وزير َالخارجية الاميركي انتوني بلينكن جاء الى تل ابيب ليقول إنها الفرصة الأخيرة.

وذهبت الاوساط ُالصهيونية ُالى الحديث عن تعثر ِنتنياهو في استمرار ِنجاح ِلُعبته في القاء ِالمسؤولية ِعلى حركة ِحماس وعرقلة التوصل ِلاتفاق ِوانه ارتكب َخطأً كبيرا ًفي البيانات الصادرة ِعنه التي افتقدت للدبلوماسية ِالذكية.

الرئيس ُالسابق لجهاز الموساد الصهيوني تامير باردو قال ان الكلام َعن ضربة ٍاستباقية ٍضد َايران وحزب الله هُراء، وقال إنه اذا كان هناك سياسيون يظنون ان كيانهم يمكن ان يهزم َايران َفقط بقوة الجيش ِالاسرائيلي فهم مدعوون للعودة مجددا الى المدرس، وفق تامير باردو.

المصدر: قناة المنار