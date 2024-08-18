مصادر عبرية: تتزايد التقديرات حول أن انفجار “تل أبيب” هو عملية فدائية لأن الشخص الذي قضى بالانفجار كان يحمل حزاماً ناسفاً وهناك احتمال بأن القنبلة انفجرت قبل موعدها المفترض – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 23:26

مصادر عبرية: تتزايد التقديرات حول أن انفجار “تل أبيب” هو عملية فدائية لأن الشخص الذي قضى بالانفجار كان يحمل حزاماً ناسفاً وهناك احتمال بأن القنبلة انفجرت قبل موعدها المفترض

منذ 48 mins 18 August، 2024
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