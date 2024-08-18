الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا: نستنكر المجزرة الصهيونية بحق العمال السوريين في لبنان

دان الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، في بيان، “المجزر ة التي ارتكبها الكيان الصهـيوني بحق العمال السوريين في لبنان، خلال عدوانه الغاشم على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة”، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة الى “إدانة هذا العدوان الفاشي ومحاسبة إسرائيل على اعتداءاتها المتكررة على المدنيين من النساء والأطفال والعمال الأبرياء”.

واعتبر أن “هذه الممارسات العدوانية الصهيونية في جنوب لبنان ما هي إلا استمرار لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان في قطاع غز ة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يؤكد أن الإرهاب الذي يمارسه هؤلاء الصهاينة لا حدود له، وأن ممارساتهم الإجرامية التي ما زال يرتكبها كيانهم منذ قيامه وحتى الآن هي الطبيعة الحقيقية له”.

وختم الاتحاد العام بالتأكيد أن “هذه الجريمة هي انتهاك فاضح للمواثيق والقوانين الدولية، وجريمة موصوفة ضد سيادة لبنان وسلامة أراضيه وتهديد للسلم والأمن في المنطقة”، معرباً عن “تضامنه الكامل والثابت مع الشعب اللبناني ومقاومته ومع أهالي العمال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام