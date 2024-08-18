العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي رواية “وول ستريت ‏جورنال” ‌‌‏حول استشهاد القائد السيد فؤاد شكر

نفت العلاقات الاعلامية في حزب الله بشكل قاطع الرواية المختلقة التي أوردتها “وول ستريت جورنال” حول استشهاد القائد الجهادي السيد فؤاد شكر، وأكدت أنها رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
كما أكدت العلاقات الإعلامية أن أيًا من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة المذكورة لم يلتقوا أبدًا أيًا من مسؤولي حزب الله على الإطلاق.
وقال “بالتالي فإنّ الرواية الكاذبة من أساسها والمصدر المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية للعدو الصهيوني، وهذا ما دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع الصهيوني”.
المصدر: العلاقات الاعلامية