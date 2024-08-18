الشيخ قبلان: “عماد 4” قدرة استراتيجية ضمن سلسلة قدرات بحجم سيادة لبنان

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن “أهل الجنوب لا يحتاجون شهادةً من أحد، ولا شيء عندهم أكبر من مصالح لبنان وانتصاراته السيادية”، لافتاً إلى أنه “لا كوارث بالجنوب بل كرامة ومجد وتضحيات بحجم كرامة لبنان والمنطقة”.

وأشار قبلان إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري “مفتاح مجلس النواب ولديه الخبرة التاريخية لتحديد الضرورات الوطنية فضلاً عما يصلح لحفظ ميثاقية لبنان وقيمته السيادية والوطنية”.

كما توجه لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالقول “قليل من الجعجعة وكثير من الإنتصارات، وما يصلح للمقاومة يصلح للبنان، وما يتعارض مع المقاومة وحرب السيادة الوطنية يصلح فقط “لإسرائيل”، والصبر الوطني ضرورة وطنية إلا عن مصالح لبنان، والنفاق الوطني لا يفيد”، موضحاً أن “عماد 4 قدرة استراتيجية ضمن سلسلة قدرات بحجم سيادة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية