قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 01:08
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مراسل المنار: مسيرة صهيونية استهدفت مبنى في شبعا بعد استهدافها دراجة نارية في البلدة وسقوط شهيد
مراسل المنار: شهيد و15 إصابة بعضها خطرة جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل وبرج "زقوت" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا دكوا قوات العدو الصهيوني المتوغلة في محيط مدينة حمد غرب خانيونس بقذائف الهاون
إعلام العدو: تسجيل إطلاق 4 صواريخ من خان يونس في قطاع غزة منذ صباح الأحد سقط أحدها في مستوطنة نير عوز
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي من الكتيبة 202 في لواء المظليين بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة
الضفة الغربية: اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس
رويترز: مسؤول كبير بإدارة بايدن قال إن المحادثات للتوصل لاتفاق هدنة وإعادة الرهائن من غزة وصلت الآن إلى نقطة تحول
القناة 13 الصهيونية: طاقم المفاوضات أبلغ نتنياهو أن الجولة الحالية إذا تفجرت فمن غير المؤكد متى يمكن العودة إليها
الرئيس ميقاتي شكر الرئيس الجزائري على هذه المبادرة وشكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر إلى جانب لبنان
الحكومة اللبنانية: ميقاتي أُبلغ من نظيره الجزائري بقرار تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لتجاوز أزمة الكهرباء
مصادر المنار: الطرف الجزائري هو من اتخذ المبادرة تجاه لبنان لمساعدته في تخطي أزمته والشحنة الأولى ستصل بعد نحو أسبوع
وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 27 آلية بينها 6 دبابات في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة المحتلة
منذ 40 mins
19 August، 2024
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