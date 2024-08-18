المقاومة الإسلامية ترد على الاغتيال الصهيوني في شبعا وتستهدف مواقع عدة عند حدود فلسطين

ردت المقاومة الإسلامية على ‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شبعا، وقصفت مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

ورداً على ‌‏‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدة الضهيرة بالأمس، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل العلام وانتشار الجنود في محيطه بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة.‏

واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:15) من صباح اليوم الأحد، موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وعند الساعة (15:10) استهدفت ‏المقاومة ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية ‏وأصابوها إصابة مباشرة، ودمرت عند الساعة (15:30) التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة.

كما قصفت المقاومة عند الساعة (15:45) موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

وزفت السرايا اللبنانيّة لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي بمزيد من الفخر والاعتزاز الشهيد البطل فادي قاسم كنعان “جهاد” مواليد عام 1985 من بلدة شبعا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً بتاريخ 18 آب 2024 دفاعاً عن لبنان وإسناداً لمقاومة غزّة الشريفة.

وقالت السرايا في بيان إنَّ السرايا اللبنانيّة لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي تعاهد كل وطنيٍ وشريف بأنها ماضية في الذّود عن الوطن كل الوطن، حتى تحقيق النصر والتحرير لكل الأرض المحتلة.

الشهيد البطل فادي قاسم كنعان

المصدر: الاعلام الحربي