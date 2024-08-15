السيد الحوثي: لو تحرك مئات الملايين من المسلمين المتخاذلين وفق مسؤوليتهم لكانت الجرائم قد توقفت وتغير واقع الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 17:22

السيد الحوثي: لو تحرك مئات الملايين من المسلمين المتخاذلين وفق مسؤوليتهم لكانت الجرائم قد توقفت وتغير واقع الشعب الفلسطيني

منذ 1 ساعة 15 August، 2024
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