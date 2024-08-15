وزارة الصحة الفلسطينية: عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 314 على قطاع غزة يتجاوز 40 ألف شهيد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 15 2024 - 14:10

وزارة الصحة الفلسطينية: عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 314 على قطاع غزة يتجاوز 40 ألف شهيد

منذ 1 ساعة 15 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة