اعلام العدو: حرائق بسبب سقوط صواريخ في شامير في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 15:46

اعلام العدو: حرائق بسبب سقوط صواريخ في شامير في الجليل الأعلى

منذ 33 mins 15 August، 2024
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