الوكالة الوطنية للاعلام: مدفعية العدو تقصف تلة العزية الواقعة بين بلدتي دير ميماس و كفركلا في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 10:56

الوكالة الوطنية للاعلام: مدفعية العدو تقصف تلة العزية الواقعة بين بلدتي دير ميماس و كفركلا في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان

منذ 32 mins 15 August، 2024
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