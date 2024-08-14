الصحافة اليوم 14-8-2024

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 14-8-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

واشنطن تكرّر طلب ترتيبات تضمن «عودة آمنة ومستدامة للمستوطنين» | بري: كان من الأفضل تأجيل زيارة هوكشتين

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “كما في كل الجولات السابقة، أشاع الأميركيون، بمساعدة الوسطاء العرب وأطراف أخرى، بأن الصفقة لوقف إطلاق النار في غزة باتت جاهزة، وأن الجهود هذه المرة تختلف عن كل ما جرى سابقاً، وسيُعلن قريباً عن «النهاية السعيدة». وبناءً على ذلك، سيستقبل لبنان الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين، الذي لم يجرؤ المتواصلون معه، حتى ليل أمس، على إبداء أي رأي حول ما يمكن أن يحمله من معطيات أو مطالب. لكنّ الرئيس نبيه بري، بوصفه الأكثر تفويضاً في هذا الملف، كان شديد الحذر في التعامل مع الأمر، إلى حد قوله إنه كان من الأفضل لو أرجأ هوكشتين زيارته لبيروت إلى ما بعد يوم الخميس، أي موعد استئناف التفاوض حول غزة.

ومع استمرار الأسئلة حول ما قد ينقله الرجل، تقاطعت المصادر عند تفسير واحد، يربط الزيارة بارتفاع درجة الاستنفار بسبب توقّع العدو ضربة من إيران وحزب الله رداً على الاغتيالات في طهران وبيروت.

وفي هذا السياق، أكّد الرئيس بري أنه «ليست لديّ معلومات عما يحمله هوكشتين إلينا، لكنّ انطباعي أنه سيستأنف كلامه معنا من حيث انتهينا المرة الماضية»، لافتاً إلى «أننا كنا نفضّل أن يأتي بعد يوم الخميس كي تظهر نتائج المفاوضات، علماً أن هوكشتين يعرف موقفنا الرسمي من تنفيذ القرار 1701، ونحن حريصون على وقف إطلاق النار، لكنّ هذا مرهون بوقف العدوان على غزة».

وعلمت «الأخبار» أن هوكشتين سيلتقي بري ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب معاً، فقائد الجيش العماد جوزف عون، قبل أن يلتقي ممثلي القوى المعارضة لحزب الله في مجلس النواب. وقالت مصادر قريبة من هذه القوى إن هوكشتين «هو من طلب اللقاء من دون تحديد عنوان، لكن واضح من توقيت اللقاء أن الكلام سيكون حول وقف إطلاق النار ومساعي التهدئة في المنطقة». وأكّدت المصادر أن «المعارضة يجب أن تكون جزءاً من النقاشات الدائرة، على عكس ما يقال بأن لا دور لها، خصوصاً أنها تمثّل شريحة كبيرة من اللبنانيين، ولها موقفها الثابت وثقلها السياسي وكلمتها المسموعة في عواصم القرار».

في المقابل، توقّعت أوساط مطّلعة أن يؤكد هوكشتين المعلومات التي تشيعها إدارته وبعض العواصم المعنية بعملية التفاوض عن قرب إنجاز الاتفاق، وبأن على لبنان أن يكون جاهزاً للترتيبات على جبهته فور حصول هدنة، على أن يستكمل وساطته بشأن عدد من النقاط العالقة، خصوصاً في ما يتعلق بدور الجيش وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل) وترسيم الحدود البرية.

لكنّ الأوساط نفسها، حذّرت من أن تقديرات هوكشتين ليست مضمونة بالضرورة، خصوصاً أنه سبق أن نقل مثل هذه الرسالة في إحدى مراحل التفاوض قبل أشهر، مؤكّداً حينها أن الاتفاق شبه منجز، قبل أن يتبيّن أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت مع إطالة أمد الحرب. واليوم، قد يكون الهدف الترويج لاتفاق مزعوم للتخفيف من حدة الرد الإيراني وردّ حزب الله أو تأجيلهما أطول فترة ممكنة للانتهاء من بعض الخطوات التي تضمن عدم تكبيد الكيان خسائر كبيرة.

عود على بدء

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الأرضية التي يستند إليها الموفد الأميركي لا تزال متصلة بالبحث المسبق عن تسوية كاملة تتعلق بالجبهة اللبنانية، انطلاقاً من تسريبات تولّتها جهات أميركية وأخرى قريبة من الأميركيين، تقول إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، قد لا تعتبره إسرائيل سارياً على الجبهة اللبنانية، وإن تل أبيب طالبت الوسطاء الدوليين بعقد اتفاق يشتمل على ترتيبات «إجرائية تسمح بعودة آمنة ومستدامة للمستوطنين» إلى المستعمرات الشمالية.

وبما أن الجانب الأميركي، كما بقية الأطراف الأوروبية والعربية، يقر بأن لا مجال لإصدار قرار جديد عن مجلس الأمن ينظّم الوضع في الجنوب، فإن الأميركيين يعتقدون بأن نصوص قرارات مجلس الأمن القاضية بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) كافية لترتيب الوضع بعد وقف إطلاق النار. وذلك انطلاقاً، من كون القرار نفسه، يسمح بانتشار قوة كبيرة تصل إلى 15 ألف جندي من الأمم المتحدة في جنوب الليطاني، وأن القرار بصيغته المعدّلة في العامين الماضيين، سمح لهذه القوات بحرية الحركة من دون الحاجة إلى التنسيق مع الجيش، وتحديداً في ما يتعلق بتطبيق البند القاضي بمنع أي ظهور مسلح أو تواجد لأسلحة في تلك المنطقة. كما يفرض القرار على الحكومة اللبنانية نشر نحو عشرة آلاف جندي من الجيش على الأقل، في المنطقة الجنوبية، وبالتالي، فإن القدرة على فرض ترتيبات أمنية مناسبة لإسرائيل تصبح قائمة.

وفي السياق نفسه، جرى تنشيط الاتصالات الهادفة لإقناع قيادة الجيش للقيام بالمهمة الجديدة، مقابل الحصول على مساعدات مالية ولوجستية نوعية (نحو مليار دولار أميركي وعتاد نوعي)، ما يسمح باستقطاب جنود جدد إلى صفوفه، وبالانتشار بطريقة أفضل من السابق، وإقامة نقاط عسكرية ثابتة في مناطق تؤمّن تنفيذ القرار الدولي. وعندما يتحدث الأميركيون عن الأمر، لا يأتون على سيرة «الإجراءات القمعية»، لكنهم يعتبرون أن التزام لبنان بتنفيذ القرار «بحذافيره» يمكن أن تعتبره إسرائيل «كافياً» للسير في إعلان وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

ويندرج في هذا السياق، الاستعداد العملاني من جانب الولايات المتحدة وبعض الجهات العربية والأوروبية، لإعداد منصة سياسية جديدة في لبنان ترفع الصوت في وجه حزب الله، وتطالبه بوقف أي نشاط «يهدد أمن لبنان». وربما هذا ما يفسّر طلب هوكشتين نفسه الاجتماع مع نواب المعارضة، الذين سبق أن التقاهم «مرغماً» في وقت سابق، ولم يبد اهتماماً بهم، كونهم «لا يقدّمون ولا يؤخّرون» في أصل الموضوع على ما نُقل عنه سابقاً. لكنّ الأميركيين يظهرون الآن استعداداً، ليس فقط لإعادة تنشيط هؤلاء في معركة سياسية ضد حزب الله، بل رشوتهم في الملف الداخلي، ووعود بأن تقود الولايات المتحدة معركة لحصول الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، علماً أن الجانب الأميركي يعتبر حصول هذا الأمر عاملاً مساعداً له على تحقيق أهدافه من الحملة الجديدة.

ورغم أن المسؤولين الأساسيين في الدولة، ولا سيما الرئيسين بري وميقاتي، ليسوا في وارد الدخول في أي صفقة مع الجانب الأميركي على حساب المقاومة، فإن المتوقع أن يرفع الغربيون من مستوى التهديد بأن لبنان سيدفع ثمناً باهظاً في حال وفّر الغطاء لعملية كبيرة ينفذها حزب الله رداً على اغتيال القائد فؤاد شكر، وكذلك رفع مستوى التهديد لسياسيين لبنانيين بتدفيعهم ثمن تغطية المقاومة في الحرب”.

زحمة مبعوثين أميركيين في المنطقة: قوى المقاومة لا تنتظر «خيراً»

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “منذ تنفيذ الاغتيالين الأخيرين في طهران وبيروت، قبل نحو أسبوعين، والوعد بالردّ عليهما، تعيش إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة وحلفاؤهما في الشرق والغرب، حالةً من «اللايقين» والضبابية الشديدة، حتى بات المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون معنيّين يومياً بأن يخبروا الجمهور، وخاصة الإسرائيلي، أن «الردّ» لن يكون هذه الليلة، فلا بأس بالنوم! يوم أمس، انضمّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى جموع «القلقين»، فعبّر عن قلقه بشأن الوضع في الشرق الأوسط واحتمال مهاجمة إيران إسرائيل. وأشار إلى أن «الولايات المتحدة لا تزال تراقب نوايا إيران». وعندما سُئل عمّا إذا كان يتوقّع ألا تهاجم إيران الكيان إذا تمّ التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أجاب بايدن: «هذا هو توقّعي».وبينما يُنتظر وصول مبعوثَي إدارة بايدن؛ منسّق شؤون الأمن القومي بريت مكغورك، والمبعوث الرئاسي الخاص عاموس هوكشتين، إلى المنطقة، اليوم، لعقد محادثات على طريق «خفض التصعيد» وإعادة تفعيل المفاوضات بين العدو والمقاومة الفلسطينية، جرى تأجيل زيارة كانت منتظرة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة، «بسبب عدم اليقين بشأن اقتراب شنّ هجوم إيراني»، بحسب ما نقل موقع «واللا» العبري عن مصدرين مطّلعين، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن التأجيل سببه عدم وضوح ما ستكون عليه نتيجة جولة التفاوض، والتي سيضع بلينكن على أساسها جدول أعماله في المنطقة. وبخصوص المفاوضات المنتظرة غداً، قالت الخارجية الأميركية، أمس، إن «شركاءنا القطريين أكّدوا أنهم سيعملون على أن تكون حماس ممثّلة في محادثات هذا الأسبوع»، فيما لم يصدر عن الحركة إعلان رسمي بهذا الخصوص بعد.

وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن أطراف «محور المقاومة» لا ينظرون بجدّية إلى الحديث الأميركي عن «حتمية» نجاح هذه الجولة من المفاوضات، ويشكّكون في الإرادة الأميركية الجدّية لتحقيق ذلك أصلاً، فيما ترى جهات دبلوماسية أخرى في المنطقة، أن «ما تقوم به الولايات المتحدة، ليس سوى محاولة لاحتواء ردّي إيران وحزب الله، وكسب مزيد من الوقت لتقديم أفضل دعم ممكن لإسرائيل، في حال وقوع الهجمات». وكانت الخارجية الأميركية توقّعت أن «تمضي المحادثات المقرّرة هذا الأسبوع بشأن غزة قدماً»، معتبرة أن «الأوان قد حان لاستعادة الرهائن وزيادة المساعدات لغزة، لذلك من المهم مشاركة حماس في المحادثات». وحول الردّ الإيراني المحتمل، رأت الخارجية أنه «لا أحد سيستفيد من أي انتقام إيراني. ومنخرطون بدبلوماسية مكثّفة لإيصال هذه الرسالة إلى المنطقة»، مؤكّدة عدم تردّد الولايات المتحدة «في الدفاع عن إسرائيل وحماية قواتنا ضد أي هجمات من إيران ووكلائها».

وفي موازاة ما تسمّيها واشنطن «جهوداً دبلوماسية»، تدفع الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، كما تفتح أبواب الدعم العسكري والتسليحي لإسرائيل، رغم التصريحات والإعلانات عن عكس ذلك. ويوم أمس، أفاد «البنتاغون» بأن «أميركا سترسل الغواصة «يو إس إس جورجيا» إلى المنطقة المركزية لمساعدة إسرائيل»، مشيراً إلى أن «(وزير الدفاع الأميركي لويد) أوستن ناقش مع غالانت التهديدات الإيرانية وجهود الحدّ من توسيع الصراع»، لكن في الوقت عينه «نواصل إرسال قدرات إضافية إلى المنطقة لندافع عن قوّاتنا ولندعم الدفاع عن إسرائيل». وفي سياق متصل، وافقت الولايات المتحدة على صفقة معدّات عسكرية لصالح الكيان، بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، وتضمّ طائرات حربية من طرازي «F-15IA وF-15I»، وصواريخ جو – جو متقدّمة متوسطة المدى، وقذائف دبّابات عيار 120 ملم، ومركبات عسكرية تكتيكيّة معدّلة”.

إيران ترفض الابتزاز الغربي: الردّ حق

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “في انتظار الردّ الإيراني المرتقب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، الشهيد إسماعيل هنية، وفيما لا يزال التوقيت عامل توتير على مستوى الإقليم، وخصوصاً لدى الجانبين الأميركي والإسرائيلي، أفاد ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين، وكالة «رويترز»، بأن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ ردّ طهران المباشر على إسرائيل، هو التوصّل خلال المحادثات المأمول عقدها يوم غدٍ الخميس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفق أحد المصادر، فإن إيران وحلفاءها، سيشنّون هجوماً مباشراً في ما لو فشلت المحادثات، أو إذا شعروا بأن إسرائيل تراوغ في عملية التفاوض. ولفتت المصادر أيضاً إلى أنه مع تزايد خطر نشوب حرب أوسع في المنطقة بعد اغتيال كلٍّ من هنية، والقيادي في «حزب الله» الشهيد فؤاد شكر، «انخرطت الجمهورية الإسلامية في حوار مكثّف مع الدول الغربية والولايات المتحدة، في الأيام الماضية، حول سبل الردّ على إسرائيل وحجمه»، علماً أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قالت في بيان نُشر الجمعة الماضي: «نأمل أن يكون ردّنا في الوقت المناسب، وأن يتم بطريقة لا تضرّ بأيّ وقف محتمل لإطلاق النار» في غزة.

ورداً على بيان «الترويكا» الأوروبية، والذي دعت فيه إيران إلى الإحجام عن الردّ، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الدعوات الموجّهة إلى طهران لضبط النفس في ما يتعلّق بالرد على إسرائيل «تفتقر إلى المنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي». وإذ انتقد الناطق باسم الخارجية، ناصر كنعاني، دعوات الغرب، فهو أكّد أن بلاده «مصمّمة على الدفاع عن سيادتها… ولا تطلب الإذن من أيٍّ كان لممارسة حقوقها المشروعة».

وفي الإطار نفسه، قال القائم بأعمال وزير الخارجية، علي باقري، إن «لإيران حقّاً مشروعاً في الردّ على جريمة الكيان الصهيوني»، مضيفاً، خلال مراسم تأبين هنية التي أقيمت في الوزارة، أن «هذا العمل الذي قام به الصهاينة انتهك أمن إيران القومي ووحدة أراضيها، ولإيران الحقّ المشروع في اتخاذ إجراءات مضادة ضدّ هذا العدوان من قِبَل الصهاينة»”.

اللواء:

مهمَّة متفجِّرة لهوكشتاين في بيروت: وقف النار أو الدمار

جلسة «مالية – إدارية» لمجلس الوزراء اليوم.. و«التيار» يحرِّض بكركي على الحكومة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء اللبنانية ” تجتمع حكومة تصريف الاعمال قبل ظهر اليوم، وعلى جدول اعمالها 46 بنداً ومواضيع اضافية تبدأ من خطة الطوارئ لمواجهة الحرب الشاملة، وسط انتظارات صعبة، وقبل ساعات قليلة من اجتماع الخميس، في ما عرف باستئناف المفاوضات للتوصل الى صفقة توقف الحرب في غزة، وعلى سائر الجبهات المساندة وتؤدي الى تبادل اطلاق الرهائن والاسرى لدى اسرائيل والفصائل الفلسطينية، من «حماس» الى «الجهاد» الى سائر مكونات المقاومة في غزة.

تضغط على المشهد في المفاوضات المرتقبة، بمعزل عن النتائج الفورية، عوامل مختلفة، لكنها متكاملة:

1- ربط الرد الايراني «الحتمي والموجع» (بلغة الايرانيين) بما ستسفر عنه المفاوضات، بهذا المعنى تحوّل الرد الى ورقة ضغط على رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو لتجنب الرد وبالتالي الحرب..

2- وصفت هيئة البث الاسرائيلي اجتماع يوم غد بأنه اجتماع الفرصة الاخيرة، ومن الممكن ان يكون احتمال تنفيذ حزب الله هجومه قد أثر على موعد الاجتماع.

3- يأتي الخلاف العلني بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في اطار الضغط الاميركي على رئيس الكابينت بتسهيل مهمة وفده الى المفاوضات..

4- بالموازاة تشكل الترسانة الاميركية من بوارج وحاملات طائرات عملاقة الى تزويد اسرائيل بشحنات من القنابل والمسيَّرات والمدافع والطائرات، في اطار الضغط ايضاً لتمرير صفقة التبادل، وردع الايراني ومحوره عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر.

وحسب مصادر الاخبار الدولية، فإن ايران تدرس ارسال ممثل لها الى الدوحة، ليكون على مقربة من المفاوضات، لجهة ان التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار من شأنه ان يمنع ايران عن الرد على اغتيال هنية، لكن مصادر دبلوماسية قالت ان مفاوضات وقف النار لن تمنع طهران من الرد.

وذكرت القناة 13 الاسرائيلية ان حزب الله مصمم على الرد على اسرائيل، ولكن التوقيت ليس واضحاً.

وتحدث وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت عن استعدادات اسرائيل لمواجهة اي هجوم محتمل من قبل ايران وحزب الله. وقال في موقف له: نتابع ما يجري في بيروت وطهران وسنعمل على ازالة كل تهديد، مشدداً على التصميم على اعادة السكان الى منازلهم في المستوطنات الشمالية، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.

رسالة هوكشتاين

وسط هذه المعمعة، وصل مساء امس الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى تل ابيب، على ان يتوجه الى بيروت اليوم، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين.

والابرز في ما يجري تداوله في ما خص مهمة الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين ان لديه كلاماً واضحاً بين خيار التفاوض، او كلفة الحرب الموسعة من الدمار والدماء.

وقال البنتاغون ان هوكشتاين سيتوجه الى بيروت للعمل على اتفاق وقف النار وخفض التصعيد.

من جهتها، نقلت وكالة «تسنيم» الايرانية عن مصادر لبنانية قولها: ان هوكشتاين يعود إلى بيروت في محاولة لمنع حزب الله من الرد على إسرائيل ولا يحمل أي حل للأزمة.

لندن على الخط

وفي سياق الاتصالات الجارية لمنع التصعيد، تلقَّى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في لبنان والمنطقة.

وفي خلال الاتصال قال الوزير البريطاني: إنها لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يكون هناك المزيد من التأخير، بل يجب أن يتوقف القتال الآن.وشدد «على ضرورة قيام كل الأطراف بتهدئة الوضع بشكل عاجل وفوري».

وقد شكر رئيس الحكومة الوزير البريطاني «على اهتمام الحكومة البريطانية الدائم بلبنان وحرصها على حفظ الاستقرار فيه».

وكان ميقاتي قد عقد سلسلة اجتماعات في السراي، في اطار متابعة خطة الطوارئ التي اعدتها الحكومة. وشدد خلال الاجتماعات «على ان الهم الاوحد الذي يجمع اللبنانيين في هذه المرحلة، هو مواجهة التهديدات الاسرائيلية المستجدة والعدوان المستمر على لبنان منذ اشهر».

وأكد رئيس الحكومة، «وجوب قيام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بواجبهم تجاه لبنان ودعمه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا وأنه يرزح تحت اعباء كبيرة جدا بفعل النزوح السوري». وقال: ان العدوان والتهديدات الاسرائيلية يجب ان يشكلا حافزا اضافيا واساسيا للتضامن بين اللبنانيين وعدم فتح سجالات جانبية ليس اوانها حاليا. مشيدا «بالمبادرات الاهلية لاستقبال اللبنانيين النازحين».

واوضح ميقاتي ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته اليوم بشكل مفصل التدابير والاجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية، وملف النازحين السوريين.

ايضا، اجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور منسق لجنة الطوارئ الوطنية الوزير ناصر ياسين، مع منسق الامم المتحدة في لبنان للشؤون الإنسانية عمران ريزا. وقال الوزير ياسين «ان الاجتماع كان لمتابعة موضوع المساعدات من قبل المنظمات الدولية للبنان، لمواكبة العمل الحكومي على ان تعقد اجتماعات لاحقة مع عدد من ممثلي الدول المانحة».

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد وزعت امس، ملحقاً اضافياً لجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء وتضمن الملحق خمسة بنود ابرزها ثلاثة هي:

– عرض رئيس مجلس الوزراء تطبيق الفقرة الاخيرة من المرسوم رقم 13020، وتقضي باستفادة الضباط المتقاعدين من راتب مقطوع شهريا قدره 5 ملايين ليرة.

– طلب وزارة لطاقة والمياه تأمين حاجة مؤسسة الكهرباء من المحروقات وتغطية مستحقات العراق من شحنة الفيول.

– طلب وزارة الصحة العامة وجوب التنسيق المسبق معها بخصوص المساعدات الطبية والعينية كافة المتعلقة بالقطاع الصحي.

وهناك بندان يتعلقان بتمديد دمج برنامجين لوزارة الشؤون الاجتماعية، وفتح اعتمادات لاتفاقية القرض بين لبنان وبين الصندوق الدولي للإنشاء والتعمير.

ويشار الى ان جدول الاعمال يتضمن 46 بنداً، تبدأ بعرض وزير البيئة للتدابير والاجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية، ثم الانتقال الى عرض خطة ادارة ملف النازحين وتكليف وزير المهجرين متابعة الشق المتعلق بالعودة الطوعية ثم مجموعة مشاريع مراسيم لوزارة المال، ومشروع مرسوم يرمي الى تعيين رئيس مجلس الخدمة رئيساً لادارة التفتيش بالوكالة لمدة سنة، وتعيين رئيس التفتيش المركزي رئيساً لمجلس الخدمة بالوكالة لمدة سنة.

وعلى جدول الاعمال، طلب وزارة الثقافة اخذ العلم والموافقة على اطلاق تسمية «جناح نهاد السعيد للثقافة» على البناء الجديد الملاصق للمتحف الوطني وعرض وزارة الاقتصاد موضوع المحاصيل من القمح والشعير، ودعم الخبز، وجملة مراسيم مقدمة من وزارة التربية، من بينها مراسيم تتعلق ببعض الجامعات وترمي الى تعديل تسمية اختصاصات وكليات، ونقل ترخيص جامعة خاصة.

وكذلك مراسيم تخص وزارة الخارجية.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه من الممكن ان تكون للرئيس ميقاتي كلمة بشأن تحضيرات لجنة الطوارىء والخطة الموضوعة في حال تدهورت التطورات الامنية وتعرض لبنان لأي عدوان من قبل العدو الإسرائيلي. ورأت هذه المصادر أن الوزراء يشاركون كُلٌّ من موقعه في سياق شرح المواكبة والتحضيرات الجارية في هذا الشأن، معربة عن اعتقادها ان هناك جملة توجيهات قد تصدر عن الحكومة حول خطة الطوارئ، على أن موضوع الكهرباء قد يحضر للبحث في سياق متابعة الأزمة المستجدة حول الحصول على الفيول.

تعزيز الانقسام

وفي موقف من شأنه ان يعزز الانقسام، دعا التيار الوطني الحر بكركي وما اسماه قوى المعارضة والوزراء الى رفض التعيينات في ظل الشغور الرئاسي، والى تحمل مسؤوليتهم الوطنية بالتصدي لما وصفه «بالاعتداء».

وحذر التيار حكومة تصريف الاعمال من القيام بتهريبة تعيينات ادارية مخالفة للميثاق والدستور والقوانين.. لان اجراء هذه التعيينات هو إمعان في ضرب الشراكة والاعتداء على رئاسة الجمهورية.

الوضع الميداني

ميدانياً، اغار الطيران الاسرائيلي المعادي ليلاً على اطراف بلدة زبقين لجهة وادي العزبة، وكذلك على اطراف بلدتي جانيت ورشاف مما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.

كما استهدف الطيران الاسرائيلي بلدة كفركلا، بثلاثة صواريخ من طائرة حربية.

من جانبه، اعلن حزب الله انه استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بالاسلحة الصاروخية.

وليلاً، دوت صفارات الانذار في ريشون والمالكية في الجليل الاعلى”.

البناء:

واشنطن تعزّز حشدها العسكريّ وتعلن تسليم الكيان مزيداً من الطائرات والقذائف/ نيويورك تايمز: نتنياهو يضع شروطاً إضافيّة للتفاوض… وواشنطن تهمّها الصورة/ الخارجيّة الإيرانيّة قدّمت مطالعتها الختاميّة عن حق الرد الرادع… والأمر للميدان

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “تبدو واشنطن وقد نقلت كل جيوشها ومعداتها الحربية إلى المنطقة، وكأن ما ينتظرها حرب وجودية تخصّها وليست مجرد عملية تكتيكية لتقديم المؤازرة لحليفها الإقليمي كيان الاحتلال ببعض المعدات اللازمة لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة مع إيران، فحاملات الطائرات صارت ثلاثاً والمدمرات والغواصات والسفن الحربية بالعشرات، والطائرات بالمئات، وقواعد الصواريخ الدفاعيّة بالمئات، بينما تعلن وزارة الخارجية عن تسليم كيان الاحتلال عشرات الطائرات وآلاف القذائف بمبالغ قُدّرت بأكثر من 20 مليار دولار.

التصريحات الأميركية الصادرة عن الرئيس جو بايدن ووزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، اتخذت لغة التحذير بوجه إيران وقوى المقاومة من عواقب استهداف كيان الاحتلال وإلحاق الأذى به، واعتبار مجرد الدعوة لجلسة مفاوضات تعقد غداً الخميس حول غزة، سبباً كافياً لصرف النظر عن الرد على الكيان، بينما تنشر صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقريراً يقول إن بنيامين نتنياهو وضع مجموعة شروط إضافية تتكفل بإفشال المفاوضات، وفقاً لما يقوله مسؤولون في الوفد المفاوض للكيان، بينما اكتفى مكتب نتنياهو بتأكيد الخبر عبر نفيه بالقول إن ما وضعه هو مجرد إيضاحات لا بدّ منها لضمان حسن التنفيذ.

واشنطن ليست مهتمة بأكثر من صورة جلسة المفاوضات والقول إنها بدأت وإن أمامها فرص التوصل الى اتفاق، للقول بأن الرد المقرّر من إيران وقوى المقاومة سوف يعطل هذه الفرص، بينما تقول حركة حماس أن المطلوب الحصول أولا على موافقة نتنياهو على النص الذي وافقت عليه حماس، والذي تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي في تبنيه لمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، وعندما يمكن البحث بآليات التنفيذ، كما قال البيان الأميركي المصري القطري المشترك.

على الضفة الإيرانية تأكيد على أمرين، حقّ الرد الرادع بعد تكرار الاعتداءات والقناعة بأن الردّ السابق في نيسان لم يكن كافياً لإفهام القيادة في الكيان بصرف النظر عن استفزاز إيران واستهداف مؤسساتها ورموزها السيادية، وقد بلغت ذروة الاستفزاز مع الاعتداء الذي طال العاصمة طهران وأدّى الى اغتيال ضيف كبير هو القائد الفلسطيني الكبير إسماعيل هنية، الأمر الثاني هو أن إيران فعلت كل ما عليها لإيضاح موقفها على الصعيد الدبلوماسي سواء في الاتصالات المباشرة أو في توجّهها إلى مجلس الأمن الدولي أو عبر مشاركتها في العديد من المؤتمرات وتقديم المذكرات التي تؤكد أن القانون الدولي الى جانبها في ممارسة حق الرد الرادع للدفاع عن سيادتها. وهذا كان مضمون مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الإيرانية بالنيابة علي باقري كني شكل خاتمة المطالعة الدبلوماسية الإيرانية، فيما وصفته مصادر متابعة بإخلاء الساحة للميدان، وانتقال الراية للقادة العسكريين المعنيين بوضع الخطط وتحديد التوقيت ومستوى الرد، المحدّد بعنوان تحقيق الردع.

تتجه الأنظار الى زيارة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين المتوقعة اليوم الى بيروت، لمعرفة ما يحمل من طروحات او افكار تجاه التهدئة، علماً ان هوكشتاين يأتي الى لبنان بعد زيارة الى تل ابيب عشية انطلاق المفاوضات لوقف النار، ويلتقي هوكشتاين اليوم الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وايضاً قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وقال البنتاغون إن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك سيتوجه إلى القاهرة والدوحة، بينما سيتوجه أموس هوكشتاين إلى بيروت للعمل على اتفاق وقف النار وخفض التصعيد. وأشار إلى أن “هجوم إيران على “إسرائيل” أمر محتمل ولا نستطيع تخمين موعده وعلينا أخذ ذلك على محمل الجد”.

وأشارت المعلومات إلى أن الدبلوماسي الأميركي يحمل رسالة صارمة إلى المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين اللبنانيين مفادها أن “لا مجال للمناورة والحرب ستؤذي الطرفين وإن لم تذهبوا اليوم للتفاوض، فذلك سيكلفكم الكثير من الدماء والدمار. وفي النهاية كلّ حرب تنتهي بالتفاوض فلتذهبوا اليوم إلى المفاوضات بدل تكبيد البلدين دماراً إضافيًّا”. من جهتها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلاً عن مصادر لبنانية: هوكشتاين يعود إلى بيروت في محاولة لمنع حزب الله من الردّ على “إسرائيل” ولا يحمل أي حل للأزمة.

الى ذلك تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تمّ خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في لبنان والمنطقة. وفي خلال الاتصال قال الوزير البريطاني: “إنّها لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يكون هناك المزيد من التأخير، بل يجب أن يتوقف القتال الآن”. وشدّد “على ضرورة قيام كل الأطراف بتهدئة الوضع بشكل عاجل وفوري”. وقد شكر رئيس الحكومة الوزير البريطاني “على اهتمام الحكومة البريطانية الدائم بلبنان وحرصها على حفظ الاستقرار فيه”.

وتتكثف الجهود الحكومية لرفع مستوى الاستعدادات والإجراءات الاحترازية تحسباً لاحتمال توسّع الحرب. وواصل ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات في السراي، في إطار متابعة خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة. وشدّد رئيس الحكومة خلال الاجتماعات “على أن الهم الأوحد الذي يجمع اللبنانيين في هذه المرحلة، هو مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستجدة والعدوان المستمر على لبنان منذ أشهر”. وأكد رئيس الحكومة، وجوب قيام المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بواجبهم تجاه لبنان ودعمه في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً أنه يرزح تحت أعباء كبيرة جداً بفعل النزوح السوري”. وقال “إن العدوان والتهديدات الإسرائيلية يجب أن يشكّلا حافزاً إضافياً وأساسياً للتضامن بين اللبنانيين وعدم فتح سجالات جانبيّة ليس أوانها حالياً”، مشيداً “بالمبادرات الأهلية لاستقبال اللبنانيين النازحين”. وأكد “أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم بشكل مفصل التدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية، وملف النازحين السوريين”. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزعت اليوم ملحقاً إضافياً لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم.

واجتمع الرئيس ميقاتي، في حضور منسق لجنة الطوارئ الوطنية الوزير ناصر ياسين، مع منسّق الأمم المتحدة في لبنان للشؤون الإنسانية عمران ريزا.

واستقبل رئيس الحكومة عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور الذي قال: لبنان يقوم بحملة اتصالات دبلوماسية وسياسية كبيرة جداً الهدف منها تفادي اندلاع حرب، وهذه الاتصالات بعضها يجري على المستوى الدولي، وأيضاً هناك توقعات لزوار ومبادرات قد تأتي من الخارج نأمل ان تقود هذه المبادرات الى خفض التوتر. وفي النهاية فإن الحل النهائي هو وقف إطلاق النار في غزة، واذا ما حصل وقف لإطلاق النار هناك، فهذا يقود الأمور في المنطقة بشكل عام الى تخفيف التوتر ولجم الاندفاعة الإسرائيلية نحو الحرب”.

وسأل عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض: “كيف يعبّر الأميركيون أمام العالم بأكمله أنهم يريدون وقفاً لإطلاق النار ولا يريدون تصعيداً وأنهم يختلفون مع نتنياهو، ثم يقدّمون له مساعدة مالية بقيمة ٣،٥ مليار دولار لشراء الأسلحة”؟. ولفت إلى أن “هدفنا من معركة الإسناد لغزة هو الضغط على العدو لإيقاف العدوان على غزة، وهذا مسار تمضي به المقاومة وفق حساباتها ومعادلاتها المعروفة”. وختم فيّاض “أما مسار الردّ على اغتيال القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر والقائد الفلسطيني الكبير إسماعيل هنية، فهو مسار آخر، والرد فيه آتٍ لا محالة، وأما التأخر في الردّ فهذا جزء مدروس من أداء المقاومة وإدارتها للمعركة”.

ميدانياً، نفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيّرات والرشقات الصاروخيّة ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ ومواقعه العسكريّة. وسُمع دوي انفجارات في الجليل الأعلى، تبين لاحقًا أنها ناجمة عن إطلاق صاروخ بركان من جنوب لبنان على “مرغليوت” في إصبع الجليل. فيما أعلن الحزب وفي بياناتٍ متتالية استهدافه للتجهيزات التجسسيّة في “مسغاف عام” بالأسلحة المناسبة محققًا إصابات مباشرة. كما وأشار في بيانٍ آخر عن استهدافه لتجمع لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة “ميتات” ‏بالأسلحة الصاروخيّة وتمت إصابته إصابةً مباشرة. فضلًا عن استهدافه لانتشار جنود إسرائيليين في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلة، بقذائفٍ مدفعيّة محققًا إصابة مباشرة، حسب ما جاء في البيان..

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، “اعتراض” مسيّرتين أطلقتا من لبنان في منطقة الجليل الأعلى. وقال في بيان: “اعترضت الدفاعات الجوية بنجاح مسيّرة اخترقت من لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى”. وأضاف: “كما تم اعتراض مسيّرة أخرى داخل الأراضي اللبنانية”.

في المقابل، استهدف قصف مدفعيّ إسرائيليّ أطراف مركبا وعيتا الشعب وكفركلا. كما تعرّضت أطراف بلدتي طيرحرفا وزبقين في القطاع الغربيّ لقصف مدفعي بالقذائف الانشطارية. وخرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت في صور وصيدا والزهراني ومنطقتي النبطية وإقليم التفاح. وحلّق الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل. وأطلق جيش العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. واستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق بيت ياحون برعشيت، ما أدّى الى استشهاد عنصرين من حزب الله.

وحذرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والناقصة الشرعية، من القيام بتهريبة تعيينات إدارية مخالفة للميثاق والدستور والقوانين، في ظل انشغال اللبنانيين بالمخاطر الوجودية، ذلك أن إجراء هذه التعيينات هو إمعان في ضرب الشراكة والاعتداء على رئاسة الجمهورية داعية “بكركي وقوى المعارضة، والوزراء الذين اتخذوا موقفاً مبدئياً من رفض التعيينات في ظل الشغور الرئاسي، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية بالتصدّي لهذا الاعتداء”.

وأكدت الهيئة أن “الالتزام الحزبي بنظام التيار هو اساس الانتماء، وبالتالي لا حاجة لوساطات أو مبادرات من خارج الانتظام العام، وأن المقبول فقط هو الالتزام بسياسة التيار وبالنظام الداخلي وأصول العمل من ضمنه”، منوّهة بما أظهره التيار لجهة تماسك القاعدة التيارية وتضامنها في مواجهة مؤامرة ضرب التيار من الداخل خدمةً لأهداف لم تعُد خافية على أحد، مشيدة بتماسك التياريين ووعيهم لمخاطر ما يجري”.

المصدر: الصحف اللبنانية