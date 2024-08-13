مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير برشقة صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 23:44
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مراسل المنار: قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط بالقدس واندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين
مؤتمر نداء الاقصى في بيانه الختامي: نعلن دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني في مقاومته لتحرير كامل ارضه واستعادة حقوقه
مؤتمر نداء الاقصى: لبذل كل الجهود لوقف حرب الابادة الصهيونية ومعاقبة المسؤولين عنها ومتابعة الدعاوى ضد المجرمين
مؤتمر نداء الاقصى: لقطع كل اشكال الارتباط مع الكيان المجرم والعودة الى جانب قيم الحق والعدالة
بوتين: المهمة الرئيسية الآن هي طرد قوات العدو من أراضينا وهو سيلقى ردًا مناسبًا على أفعاله وجرائمه في مقاطعة كورسك
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير برشقة صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة
منذ 46 mins
13 August، 2024
عاجل
المقاومة الإسلامية
موقع جل الدير
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