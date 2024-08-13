مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في موقع جل الدير برشقة صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 13 2024 - 23:44

مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في موقع جل الدير برشقة صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 46 mins 13 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة