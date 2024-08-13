إيلون ماسك يعلن عن هجوم ضخم يضرب منصة X تزامنا مع مقابلة ترامب

قال إيلون ماسك مالك منصة “X” إن هجوما ضخما يضرب منصة X في الوقت الذي كان من المفترض أن تبدأ فيه مقابلته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي وقت سابق أفاد المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون بأنه أرسل تحذيرا إلى إيلون ماسك من المسؤولية عن “المحتوى الضار” عشية البث المرتقب لمقابلته مع المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب بريتون على منصة “إكس” المملوكة لماسك: “مع وجود جمهور كبير تأتي مسؤولية كبيرة. ونظرا لوجود خطر تضخيم المحتوى الذي يحتمل أن يكون ضارا في الاتحاد الأوروبي بسبب الأحداث التي تشمل جماهير كبيرة حول العالم، فقد أرسلت رسالة إلى إيلون ماسك”.

وذكّر المفوض الأوروبي ماسك بضرورة الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية فيما يتعلق بإزالة المحتوى الضار في الوقت المناسب، فضلا عن احترام حرية التعبير وضمان التعددية في عرض المعلومات.

وأضاف في رسالته: “خدماتي وأنا شخصيا سنكون يقظين للغاية لأي دليل يشير إلى انتهاك قانون الخدمات الرقمية وسنستخدم على الفور جميع الأدوات المتاحة لنا.. لحماية مواطني الاتحاد الأوروبي من أي ضرر جسيم”.

وفي وقت سابق، أعلنت حملة ترامب أن مقابلة الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الأمريكي مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، المقرر إجراؤها في 12 آب/ أغسطس، ستجرى عند الساعة 20.00 بتوقيت أمريكا الشرقية (03.00 بتوقيت موسكو الثلاثاء) وستكون بمثابة “محادثة القرن”.

وفي تموز/ يوليو الماضي، نشر ماسك بيانا على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” أعرب فيه عن دعمه لترامب في السباق الرئاسي المقرر عقد انتخاباته في الخامس من نوفمبر.

المصدر: وكالات