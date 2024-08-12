خاص | الضفة الغربية.. ماذا بقي من اتفاقيات أوسلو وما دور السلطة؟

ما يجري في الضفة الغربية، لا يقل أهمية عن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، حيث أن مخططات الضم والاستيطان المُعدّة خططها والتي تسلم ملفها الوزير الصهيوني المتطرف سموترتش، باتت واضحة للعلن.

ودخلت تلك الخطط حيز التنفيذ، فمع الضم والاستيطان ومصادرة الأراضي يبرز التهجير والقتل للفلسطينين كخطوات موضوعة في جدول أعمال حكومة الاحتلال، والأبرز غياب كامل لأي دور دفاعي تمارسه السطلة الفلسطينية.

وتبرز الهوية التوراتية في هذه الخطة من خلال الحديث الدائم لدى الكيان عن ما يسمى “يهودا والسامرة”، وكيفية دمج المناطق والتقسيمات الموضوعة في اتفاق أوسلو بتغييب دور السلطة الفلسطينية، وإسقاط صفة الوطنية عن السلطة من قبل الكيان حسب الاتفاقات الموقعة في “اوسلو”.

يتحدث الباحث السياسي والقيادي الفلسطيني “أبو علي حسن” عن الخطة الفلسطينية بطريقة توضح جوانبها كاملة بداية من رؤية الاحتلال للضفة الغربية، مروراً بكل التفاصيل التي من شأنها شرح خطة الكيان الصهيوني لضم بقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وفصل الباحث السياسي الفلسطيني بالأرقام والتقسيمات المكانية والزمانية، سير العمل في الضفة الغربية بحسب خطة سموترتش، القائمة على الاستيطان بالدرجة والأولى والتعامل مع الكثافات السكانية الفلسطينية في مدن الضفة، بالتالي يكون أهالي الضفة أمام حصار كبير من خلال تكثيف الوجود الإسرائيلي في تلك المناطق على شكل مستوطنات وبؤر استيطانية تحيط بكامل مدن الضفة وتأخذ مساحات كبيرة منها.

التهجير عنوان عريض ومهم يراه المتطرف الصهيوني سموتريتش، حيث أعدّت لهذه الخطوة برمجة مرحلية وتأخذ شكليها القسري والطوعي للفلسطينيين. وتقوم على إشراك الدول العربية والغربية في تنفيذ هذه الخطة، عبر العمل على استيعاب الفلسطينيين وتوزيعهم على مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع عمليات قتل وتطهير عرقي.

في ظل هذه الخطوة والإجراءات الصهيونية يبقى السؤال المشروع عن دور السلطة الفلسطينية الغائبة عن واجبها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وأراضيه، السلطة التي تفقد القدرة والسيادة بانتظار إما أن يمنحها الكيان دولة وهذا بات محسوماً بعدم جدواه بعد إجماع الكيان على رفض فكرة الدولة الفلسطينية، أو أن يحدث المستحيل بإحداث ضفط دولي على الكيان الإسرائيلي لمنح الفلسطينيين حقوقهم.

السلطة الفلسطينية حبيسة أوسلو، هذه الخلاصة التي يمكن التوصل إليها من خلال البنود التي تقيد عمل السلطة ودورها الوطني المفقود، ومن خلال ما أقرته بنود الاتفاقيات المعقودة مع كيان الاحتلال الصهيوني، وهنا تشريح دورها لا يحتاج لكثير من الوصف إنما يمكن الاكتفاء بالحديث عن الواقع السائد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يزيد عن 31 عاماً من منذ استيلاد هذه السلطة وتوظيفها.

كل ما يحدث في عموم الأراضي الفلسطينية يشي بمراحل قادمة لن تكون أقل وطأة مما مر خلال الأشهر العشرة الماضية، ما يفتح المشهد خلال فترة قريبة جداً لتكون الضفة الغربية في الواجهة متقاسمة إلى حد كبير حيز الأحداث مع حرب الإبادة الجماعية الدائرة في غزة لما تزيد عن 310 أيام من المجازر والإحرام الصهيوني العنصري بحق الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال والنساء.

المصدر: موقع المنار