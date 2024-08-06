الخط الساخن| أزمة مياه تشهدها مدينة بعلبك والقرى المجاورة خلال فصل الصيف.. كيف يتصدى المعنيون؟

حيدر حمود

في خضم الأزمة المستمرة في قطاع المياه بمدينة بعلبك والقرى المجاورة، جاء الأستاذ هاني فخرالدين، معاون مسؤول منطقة البقاع في حزب الله لشؤون المؤسسات، ليضيء على الوضع المائي في المنطقة من خلال ظهوره في برنامج “الخط الساخن”. حيث تناول النقاط الأساسية التي تعوق وصول المياه إلى المنازل، على الرغم من وفرة المصادر المائية.

تشير التقارير إلى أن مدينة بعلبك تحتوي على 14 مصدراً رئيسياً للمياه. ورغم هذه الوفرة، فإن مجموعة من المشاكل اللوجستية تعرقل وصول المياه إلى المواطنين، ومن أبرز هذه المشاكل: انقطاع التيار الكهربائي، نقص مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية، تدهور حالة شبكات المياه، بالإضافة إلى التعديات على هذه الشبكات.

وفي سياق متصل، أكد فخرالدين أن حزب الله يسعى جاهداً لدعم مؤسسة مياه البقاع للتغلب على هذه الصعوبات. ومن بين الخطوات التي يتم اتخاذها، تأمين مادة المازوت لمحطات الضخ، تنفيذ أعمال صيانة لشبكات المياه والمولدات، بالإضافة إلى إدخال أنظمة طاقة شمسية لبعض الآبار في محافظة بعلبك الهرمل. هذه المبادرات تعكس جهوداً ملموسة تهدف إلى تحسين الوضع المائي وتجاوز التحديات التي تواجهها المنطقة.

وفي مداخلة هاتفية خلال نفس البرنامج، أكدت المديرة العامة لمؤسسة مياه البقاع بالوكالة أن المؤسسة قد بدأت بتنفيذ العديد من المشاريع بعد دراسة احتياجات السكان في مختلف القرى والبلدات. ومع ذلك، أشارت إلى أن أحد أبرز التحديات الحالية التي تواجهها المؤسسة هو انخفاض نسب الجباية في المنطقة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للمؤسسة ويحد من قدرتها على تنفيذ المشاريع المطلوبة.

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المصدر: موقع المنار