قوات العدو الاسرائيلي تعتقل شابين من بلدة العيساوية في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 6 2024 - 00:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث الثلاثاء الساعة 17:00 في أسبوع القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر
المقاومة الاسلامية: المسيرات الانقضاضية اصابت أهدافها بدقة في قاعدة جبل نيريا وحققت إصابات مؤكدة بالضباط والجنود
المقاومة الإسلامية: الهجوم على مقر الفرقة 91 استهدف اماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو واوقع فيهم قتلى وجرحى
المقاومة الاسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالاسلحة الصاروخية
مدفعية العدو الصهيوني استهدفت أطراف بلدات كفرشوبا وكفرحمام وعيترون وقصفت مزرعة سردة بقذيفة فوسفورية
مراسل المنار: مسيرة للعدو الصهيوني استهدفت دراجة نارية على طريق بلدة عبا في جنوب لبنان
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة الى 39623 شهيدا و 91469 جريحا منذ بدء حرب الابادة الجماعية
جيش العدو الصهيوني يعترف بإصابة 7 جنود بانفجار عبوة جنوب غزة 4 منهم بحال الخطر
مجاهدو القسام فجروا عبوتين مضادتين للأفراد والآليات بقوة هندسية بمنطقة "زلاطة" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق رفح
قائد الجيش في بنغلاديش: سنلتقي برئيس البلاد لاجراء مداولات بشأن تشكيل حكومة انتقالية ولا حاجة لفرض حالة الطوارئ
سرايا القدس: كتيبة جنين تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة للمدينة وتحقق إصابات مباشرة
امين مجلس الأمن القومي الروسي التقى في طهران الرئيس الايراني ورئيس الاركان العامة للقوات الايرانية
قوات العدو الاسرائيلي تعتقل شابين من بلدة العيساوية في القدس المحتلة
منذ 1 ساعة
5 August، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
استشهاد الشاب نور محمد الياسين (19 عاماً) برصاص الاحتلال في عقابا شمال طوباس
شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال دراجة نارية على شارع صلاح الدين قرب الزوايدة وسط قطاع غزة
قناة كان العبرية: إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}