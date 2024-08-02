الضفة الغربية : مسيرة في الخليل تنديداً باغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 15:18

الضفة الغربية : مسيرة في الخليل تنديداً باغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية

منذ 23 mins 2 August، 2024
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