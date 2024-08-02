حركة حماس تدعو الأمة الاسلامية لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية بعد صلاة الجمعة في كل المساجد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2024 - 09:12

حركة حماس تدعو الأمة الاسلامية لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية بعد صلاة الجمعة في كل المساجد

منذ 26 mins 2 August، 2024
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