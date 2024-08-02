البيت الأبيض: بايدن أكد في اتصال مع نتنياهو التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات القادمة من إيران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 2 2024 - 04:36

البيت الأبيض: بايدن أكد في اتصال مع نتنياهو التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات القادمة من إيران

منذ 1 ساعة 2 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة