نائبة مندوب فلسطين في مجلس الأمن: إسرائيل تمضي بانتهاك القانون الدولي والإبادات لأنها تشعر أنها محصنة من المحاسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2024 - 01:10

نائبة مندوب فلسطين في مجلس الأمن: إسرائيل تمضي بانتهاك القانون الدولي والإبادات لأنها تشعر أنها محصنة من المحاسبة

منذ 9 mins 1 August، 2024
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