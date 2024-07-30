اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى مشتركيها في كافة دوائر المياه التابعة لها، إنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، ويؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة.

واشارت في بيان الى انها ” تعمد الى تشغيل المولدات لضمان استمرارية التغذية بالمياه، علماً أن هذه المولدات لا تكفي لتشغيل المحطات بكامل طاقتها، بل بعض المضخات فقط، مما يتسبب بانخفاض الكميات التي يتم توزيعها من المياه. وعليه تمنت المؤسسة على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد.”

كما اعلنت المؤسسة الى “المشتركين ضمن مدينة صيدا والجوار، بإنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، ويؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة.

وعليه تحيط المؤسسة المواطنين المشتركين الى انها ستعتمد نظام تقنين وتقسيم توزيع المياه على الاحياء وفق برنامج خاص، لتأمين وصول المياه الى جميع الاحياء وذلك الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام