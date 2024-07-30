‏المقاومة الاسلامية تقصف وللمرة الثانية اليوم مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا ردا على اعتداء ‏العدو الذي طال بلدة جبشيت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 18:38

‏المقاومة الاسلامية تقصف وللمرة الثانية اليوم مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا ردا على اعتداء ‏العدو الذي طال بلدة جبشيت

منذ 2 ساعة 30 July، 2024
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