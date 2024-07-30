شنت المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مستهدفة تموضع ضباطها وجنودها واصابت اهدافها بدقة ‏واوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأفادت المقاومة في بيان إلى أن هذه العملية، تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية.

ورداً على الاغتيال في بيت ليف الجنوبية، قصفت المقاومة أيضاً موقع جل العلام بالقذائف المدفعية.

كما ردت المقاومة على اعتداء ‏العدو الذي طال بلدة كفرمان الجنوبية، وشن مجاهدوها ‏هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الإنقضاضية استهدفت نقطة تموضع مستحدثة لجنود العدو لحماية ‏مستعمرة كفريوفال وأصابت هدفها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وردا على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت وأدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

هذا، وتصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الاجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

وزفت المقاومة الإسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد حسن حسين ملك “بدر” مواليد عام ١٩٩٥ من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد حسن حسين ملك

واقر اعلام العدو، بمقتل صهيوني اثر سقوط صواريخ في منطقة “هَغوشريم” شماليّ فلسطين المحتلة.

المصدر: الاعلام الحربي