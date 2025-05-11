إعلان لائحة “التنمية والوفاء” في حوش الرافقة في البقاع

في سياق التحضيرات الجارية للاستحقاق البلدي والاختياري في مختلف المناطق اللبنانية، أعلنت قيادتا حزب الله وحركة أمل في البقاع تشكيل لائحة “التنمية والوفاء” في بلدة حوش الرافقة.

وبعد الإعلان عن اللائحة، شدد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن على ضرورة “الحفاظ على القوة وتمتين الوحدة الوطنية، والعمل على أوسع تمثيل عائلي وشعبي في لوائح التنمية والوفاء، بعيدًا عن الانقسامات”، مشيراً إلى أن “البلاد تمر بمرحلة سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية مفصلية”.

من جهته اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر أن “بلدة حوش الرافقة ستبرهن عن تمسكها بثوابتها في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية”، مشدداً على “أهمية هذا الاستحقاق في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تمر بها البلاد، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات اليومية، بالرغم من رعاية أميركا وفرنسا لاتفاق وقف العدوان ووقف إطلاق النار”.

وضمّت اللائحة المرشحين: رياض يزبك، محمد حسين شحادة، عبد الناصر المقداد، يونس الكيال، مهدي سيف الدين، حسن زيتون، حسين شحادة، حسين القرصيفي، مصطفى الحاج دياب، محمد زريق، علي القاضي، سعدو يزبك، هشام يزبك، حسام حمزة، وراتب أبو عيد.

المصدر: مواقع