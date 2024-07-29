ردت المقاومة الإسلامية على ‏على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، عبر سلسلة من العمليات التي استهدفت مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

واستهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (17:30) موقع العباد ودشمه ‏وتجهيزاته التجسسية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير التجهيزات ‏المستهدفة، وعند الساعة (17:53) التجهيزات التجسسية في ‏موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.‏

ورداً على ‌‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع البغدادي بعشرات صواريخ الكاتيوشا، واستهدفوا عند الساعة (15:15) تموضعًا لجنود العدو في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة.

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:20) منظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها مؤخرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. وعند الساعة (16:10)، تم استهداف التجهيزات الفنية ‌‏المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما ‏أدى ‏إلى تدميرها.

وبعد مراقبة ‌‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب، كمن مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:30) لدبابة ميركافا، وعند وصولها إلى دائرة نيران ‏المجاهدين استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة.

وزفت المقاومة الإسلامية بمزيد من الفخر والاعتزاز، الشهيد المجاهد عباس فادي حجازي “عباس الحر” مواليد عام ١٩٩٥ من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت المقاومة بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد عباس محمد سلامي “زين العابدين” مواليد عام ١٩٩١ من بلدة خربة سلم وسكان بلدة شقرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الاعلام الحربي