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July 30 2024 - 12:32

انهيارات ارضية في الهند.. ٤٠ ضحية على الاقل ومئات المحاصرين

منذ 44 mins 30 July، 2024
India Accidants
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

أفادت وسائل إعلام هندية بوفاة 40 شخصاً على الأقل بعد عدة انهيارات أرضية في منطقة جبلية بولاية كيرالا في جنوب الهند الثلاثاء، فيما تعرقل الأمطار الغزيرة وضعف الاتصال بالإنترنت جهود الإنقاذ.

ورجح تقرير لـ”إنديان إكسبريس” أن يكون المئات محاصرين، وأن يكون ما يصل إلى 40 شخصاً بينهم طفل لقوا حتفهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المياه تتدفق عبر الصخور والأشجار المتساقطة وانهيار العديد من المنازل.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار عارمة في الولاية اليوم.

وقال مكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا في بيان إن جهود الإغاثة مستمرة مع إرسال طائرتي هليكوبتر تابعتين للقوات الجوية الهندية.

وقال محسن شاهدي، وهو مسؤول كبير في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث، إن جهود الإنقاذ تعطلت بسبب انقطاع الاتصال بالإنترنت في المنطقة.

المصدر: مواقع

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