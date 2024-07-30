وكالة إنترفاكس: المناورات البحرية الروسية تشمل الأساطيل الروسية في شمال المحيط الهادئ وبحر البلطيق وأسطول بحر قزوين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 06:26
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وكالة إنترفاكس: المناورات البحرية الروسية تشمل الأساطيل الروسية في شمال المحيط الهادئ وبحر البلطيق وأسطول بحر قزوين
منذ 1 ساعة
30 July، 2024
عاجل
روسيا
مناورات بحرية
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