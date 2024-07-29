وزير حرب العدو يوآف غالانت: اقتحام “المدنيين” قواعد الجيش حدث خطير للغاية يضر بشدة “بالديمقراطية” ويصب في مصلحة أعدائنا أثناء الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 22:48

وزير حرب العدو يوآف غالانت: اقتحام “المدنيين” قواعد الجيش حدث خطير للغاية يضر بشدة “بالديمقراطية” ويصب في مصلحة أعدائنا أثناء الحرب

منذ 41 mins 29 July، 2024
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