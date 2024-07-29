رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: يدعو لأن يكون 3/8/2024 يوماً وطنياً عالمياً لنصرة غزة والأسرى عبر المشاركة بالفعاليات في جميع أنحاء فلسطين والعالم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 02:54

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: يدعو لأن يكون 3/8/2024 يوماً وطنياً عالمياً لنصرة غزة والأسرى عبر المشاركة بالفعاليات في جميع أنحاء فلسطين والعالم

منذ 2 ساعة 29 July، 2024
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