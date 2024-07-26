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July 26 2024 - 16:24

الشهيد المجاهد عبدالله محمد فقيه

منذ 1 ساعة 26 July، 2024
عبدالله محمد فقيه 1
شهداء على طريق القدس

عبدالله محمد فقيه

المصدر: موقع المنار

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